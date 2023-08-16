МО Азербайджана: Видео, обнародованное Минобороны Армении, не имеет никакого отношения к инциденту

Министерство обороны Азербайджана отреагировало на видеоматериал, распространяемый Министерством обороны Армении.
Начальник пресс-службы МН Азербайджана полковник Анар Эйвазов сообщил Report, что видеокадры, распространяемые МО Армении с целью сокрытия неудачной провокации, в том числе автомобильной техники, не имеют ничего общего с произошедшим инцидентом.
"Задержанный подразделениями Азербайджанской армии армянский диверсант был немедленно эвакуирован в близлежащий военно-медицинский пункт на автомобиле УАЗ-390945 с помощью наших военнослужащих. Распространяя подобную дезинформацию, армянская сторона пытается замаскировать свои грязные поступки и тем самым сформировать у общественности неправильное мнение", - подчеркнул глава пресс-службы.