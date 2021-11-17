МО Азербайджана: ситуация на госгранице с Арменией стабилизировалась

С вечера 16 ноября ситуация на азербайджано-армянской государственной границе стабилизировалась.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.
"Провокация и политическая авантюра Армении на госгранице потерпели полный крах. Оперативная ситуация находится под контролем наших подразделений", - говорится в сообщении.
Вооруженные силы Азербайджанской Республики продолжают нести службу на суверенных территориях нашей страны: "Ответственность за напряженность и противостояние, возникшие в результате провокации Армении, полностью лежит на военно-политическом руководстве Армении".