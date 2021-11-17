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МО Азербайджана: ситуация на госгранице с Арменией стабилизировалась

МО Азербайджана: ситуация на госгранице с Арменией стабилизировалась 11:11
Армия
17 ноября 2021 г. 11:23
МО Азербайджана: ситуация на госгранице с Арменией стабилизировалась

С вечера 16 ноября ситуация на азербайджано-армянской государственной границе стабилизировалась.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

"Провокация и политическая авантюра Армении на госгранице потерпели полный крах. Оперативная ситуация находится под контролем наших подразделений", - говорится в сообщении.

Вооруженные силы Азербайджанской Республики продолжают нести службу на суверенных территориях нашей страны: "Ответственность за напряженность и противостояние, возникшие в результате провокации Армении, полностью лежит на военно-политическом руководстве Армении".

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Версия на английском языке Defense Ministry: Situation on border with Armenia stabilized 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan MN: "Ermənistanla dövlət sərhədində vəziyyət sabitləşib"

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