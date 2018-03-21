МО Азербайджана: Сегодня Азербайджанская Армия не имеет никаких проблем с обеспечением

Баку. 21 марта. REPORT.AZ/ В объединениях, соединениях, воинских частях и специальных военных учебных заведениях Министерства Обороны продолжаются мероприятия в связи с праздником Новруз.

Как сообщили Report, тысячи граждан, представители государственных, неправительственных и общественных организаций, в том числе родители солдат, посетившие воинские части во время Дня открытых дверей и других праздничных мероприятий, проводимых в последние дни, остались довольными и выразили свое удовлетворение созданными здесь социально-бытовыми условиями и обеспечением.

Вооруженные Силы охвачены всесторонним вниманием и заботой государства и лично Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего господина Ильхама Алиева. Проделана большая работа для укрепления материально-технической базы, а также улучшения продовольственного, вещевого и другого обеспечения Армии. Выполнение работ в этом направлении продолжается и сегодня.

Сегодня у Азербайджанской Армии никаких проблем с обеспечением нет. Все, кто посещают воинские части, становятся свидетелями достигнутых нами в этом направлении успехов. С учетом этого заявляем, что в ходе посещений воинских частей, необходимости в сборе и доставке средств обеспечения, превышающих солдатскую норму и являющихся излишеством нет.

Сегодня искреннее отношение и моральная поддержка народа, а также военно-патриотические мероприятия вполне достаточны для укрепления боевого духа личного состава и его устремленности к победе. Выражаем глубокую признательность всем тем, кто оказывает моральную поддержку нашим солдатам.