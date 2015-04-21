​Минобороны Азербайджана: Пять военнослужащих противника уничтожено, около десяти ранено

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ 21 апреля в Тертерском направлении фронта произошло вооруженное столкновение с армянскими военными подразделениями. В коротком бою наши Вооруженные силы нанесли тяжелый удар по врагу. В результате пять военнослужащих противника уничтожено, около десяти ранено.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Военно-политическое руководство Армении с целью скрыть свои потери от общественности в очередной раз распространило ложную информацию о якобы попытке Вооруженных сил Азербайджана совершить диверсию на линии фронта, и в ближайшие дни ожидается распространение ими информации об убитых и раненых под различными предлогами.

Министерство обороны заявляет, что Вооруженные силы Азербайджана, не понеся никаких потерь, полностью контролируют оперативную обстановку по всей линии фронта и в любую минуту готовы отразить действие врага.