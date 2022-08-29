В минобороны Азербайджана поздравили Турцию с Днем победы

Министерство обороны Азербайджана поздравило Турцию с Днем победы.

Министерство обороны Азербайджана поздравило Турцию с Днем победы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Минобороны.

В поздравлении говорится, что 30 августа этого года братские народы Турции и Азербайджана торжественно отметят 100-летие победы Турции в войне за независимость, которая явилась воплощением ее славной победы, одержанной в результате упорства, решимости, стойкости, мужества, героизма и любви к Родине.

"Руководство и личный состав азербайджанской армии поздравляют руководство и личный состав Вооруженных сил Турции со 100-летием Победы, с глубоким почтением чтит священную память наших шехидов, имя которых золотыми буквами вписано в историю во имя государственности и свободы", - говорится в тексте поздравления.