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МО Азербайджана назвало дезинформацией обвинения Армении в обстреле населенного пункта Хазнавар

МО Азербайджана назвало дезинформацией обвинения Армении в обстреле населенного пункта Хазнавар МО Азербайджана назвало дезинформацией заявления об обстреле армией населенного пункта Хазнавар
Армия
29 мая 2025 г. 11:39
МО Азербайджана назвало дезинформацией обвинения Армении в обстреле населенного пункта Хазнавар

Минобороны Азербайджана назвало дезинформацией заявления армянского оборонного ведомства о якобы обстреле населенного пункта Хазнавар азербайджанской армией.

Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление ведомства.

"Заявление Министерства обороны Армении о якобы обстреле подразделениями азербайджанской армии в направлении населенного пункта Хазнавар с 01:00 до 01:15 ночи 29 мая, что также якобы привело к повреждению жилого дома, является очередной дезинформацией и не соответствует действительности", - подчеркнули в Минобороны.

В ведомстве также добавили, что целенаправленная дезинформация армянской стороны является попыткой ввести в заблуждение международное сообщество и создать почву для своих очередных провокаций.

"Подразделения азербайджанской армии никогда не открывают огонь по гражданскому населению и гражданским объектам", - подчеркнули в министерстве.

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Версия на английском языке Azerbaijan's Defense Ministry dismisses claims on shelling Khaznavar as disinformation
Версия на азербайджанском языке MN: Azərbaycan Ordusu atəş açmayıb, qarşı tərəfin yaydığı məlumat növbəti dezinformasiyadır

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