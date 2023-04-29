Минобороны Азербайджана опровергло информацию о ранении армянского военнослужащего

Мы категорически опровергаем информацию, распространенную министерством обороны Армении, о ранении военнослужащего вооруженных сил Армении в направлении населенного пункта Дыг якобы в результате обстрела, открытого подразделениями Азербайджанской Армии 29

"Мы категорически опровергаем информацию, распространенную министерством обороны Армении, о ранении военнослужащего вооруженных сил Армении в направлении населенного пункта Дыг якобы в результате обстрела, открытого подразделениями Азербайджанской Армии 29 апреля".

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджана.

"Это очередная дезинформация Армении. Очевидно, что дисциплина и неуставные отношения среди личного состава остаются серьезной проблемой в армянской армии", - отмечает ведомство.