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Минобороны Азербайджана опровергло информацию о ранении армянского военнослужащего

Минобороны Азербайджана опровергло информацию о ранении армянского военнослужащего Мы категорически опровергаем информацию, распространенную министерством обороны Армении, о ранении военнослужащего вооруженных сил Армении в направлении населенного пункта Дыг якобы в результате обстрела, открытого подразделениями Азербайджанской Армии 29
Армия
29 апреля 2023 г. 20:59
Минобороны Азербайджана опровергло информацию о ранении армянского военнослужащего

"Мы категорически опровергаем информацию, распространенную министерством обороны Армении, о ранении военнослужащего вооруженных сил Армении в направлении населенного пункта Дыг якобы в результате обстрела, открытого подразделениями Азербайджанской Армии 29 апреля".

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджана.

"Это очередная дезинформация Армении. Очевидно, что дисциплина и неуставные отношения среди личного состава остаются серьезной проблемой в армянской армии", - отмечает ведомство.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan MN: "Ermənistan müdafiə nazirliyinin yaydığı məlumatı qəti surətdə təkzib edirik"

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