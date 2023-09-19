МО Азербайджана: Информация об обстрелах гражданских объектов носит провокационный характер

Распространяемая на некоторых армянских медиа-ресурсах информация об обстрелах гражданских объектов нашими подразделениями, носит провокационный и дезинформационный характер.

Распространяемая на некоторых армянских медиа-ресурсах информация об обстрелах гражданских объектов нашими подразделениями, носит провокационный и дезинформационный характер.

Как передает Report, об этом заявил на сегодняшнем брифинге начальник пресс-службы Минобороны полковник Анар Эйвазов.

"Целью является подорвать имидж нашей армии и сформировать у международного сообщества ошибочное мнение о локальных антитеррористических мероприятиях. Из распространяемых на официальном сайте Министерства обороны кадров видно, что наши подразделения наносят удары только по легитимным военным целям", - сказал А.Эйвазов.