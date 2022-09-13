МО Азербайджана: Цель Армении - затягивание процесса подписания мирного соглашения

"Главной целью регулярных обстрелов армянами наших позиций в указанных направлениях в последнее время является затягивание процесса подписания мирного соглашения, а также крупномасштабных восстановительно-строительных работ, проводимых на освобожденных те

"Главной целью регулярных обстрелов армянами наших позиций в указанных направлениях в последнее время является затягивание процесса подписания мирного соглашения, а также крупномасштабных восстановительно-строительных работ, проводимых на освобожденных территориях"

Как сообщает Report, об этом 13 сентября заявил начальник Управления международного военного сотрудничества Министерства обороны Азербайджана генерал-майор Гусейн Махмудов на брифинге для иностранных военных атташе, аккредитованных в Азербайджанской Республике.

Аккредитованных в Азербайджане иностранных военных атташе проинформировали, что Азербайджан привержен трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, заинтересован в установлении доверия в регионе с началом работы по демаркации и делимитации границ и подписанием мирного договора между двумя странами. Армения демонстрирует поведение, противоречащее заявлению, устанавливая мины на наших территориях, на дорогах снабжения наших подразделений. И это наглядное доказательство того, что Армения занимает военную авантюрную и реваншистскую позицию.