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МО Азербайджана: Цель Армении - затягивание процесса подписания мирного соглашения

МО Азербайджана: Цель Армении - затягивание процесса подписания мирного соглашения "Главной целью регулярных обстрелов армянами наших позиций в указанных направлениях в последнее время является затягивание процесса подписания мирного соглашения, а также крупномасштабных восстановительно-строительных работ, проводимых на освобожденных те
Армия
13 сентября 2022 г. 10:45
МО Азербайджана: Цель Армении - затягивание процесса подписания мирного соглашения

"Главной целью регулярных обстрелов армянами наших позиций в указанных направлениях в последнее время является затягивание процесса подписания мирного соглашения, а также крупномасштабных восстановительно-строительных работ, проводимых на освобожденных территориях"

Как сообщает Report, об этом 13 сентября заявил начальник Управления международного военного сотрудничества Министерства обороны Азербайджана генерал-майор Гусейн Махмудов на брифинге для иностранных военных атташе, аккредитованных в Азербайджанской Республике.

Аккредитованных в Азербайджане иностранных военных атташе проинформировали, что Азербайджан привержен трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, заинтересован в установлении доверия в регионе с началом работы по демаркации и делимитации границ и подписанием мирного договора между двумя странами. Армения демонстрирует поведение, противоречащее заявлению, устанавливая мины на наших территориях, на дорогах снабжения наших подразделений. И это наглядное доказательство того, что Армения занимает военную авантюрную и реваншистскую позицию.

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Версия на английском языке Azerbaijan MoD: Aim of Armenia's shelling of our positions is to delay signing of peace agreement
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan MN: "Ermənistanın mövqelərimizi atəşə tutmasında məqsəd sülh sazişinin imzalanmasının yubadılmasıdır"

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