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МО Азербайджана: Атака армянских воинских подразделений полностью провалилась

МО Азербайджана: Атака армянских воинских подразделений полностью провалилась Министерство обороны Азербайджана заявило о полном провале попытки подразделений ВС Армении атаковать государственную границу в Кяльбаджарском и Лачынском районах.
Армия
16 ноября 2021 г. 13:45
МО Азербайджана: Атака армянских воинских подразделений полностью провалилась
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Министерство обороны Азербайджана заявило о полном провале попытки подразделений ВС Армении атаковать государственную границу в Кяльбаджарском и Лачынском районах.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

"Атака армянских воинских подразделений, стремящихся добиться краткосрочного преимущества путем широкомасштабной провокации, потерпела полный провал с оперативно-тактической точки зрения, и очередная попытка официального Еревана совершить провокацию закончилась неудачей", - заявили в Минобороны.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan MN: "Ermənistan hərbi bölmələrinin hücumu tam iflasa uğrayıb"

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