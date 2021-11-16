МО Азербайджана: Атака армянских воинских подразделений полностью провалилась

Министерство обороны Азербайджана заявило о полном провале попытки подразделений ВС Армении атаковать государственную границу в Кяльбаджарском и Лачынском районах.

Министерство обороны Азербайджана заявило о полном провале попытки подразделений ВС Армении атаковать государственную границу в Кяльбаджарском и Лачынском районах.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

"Атака армянских воинских подразделений, стремящихся добиться краткосрочного преимущества путем широкомасштабной провокации, потерпела полный провал с оперативно-тактической точки зрения, и очередная попытка официального Еревана совершить провокацию закончилась неудачей", - заявили в Минобороны.