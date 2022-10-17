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МО Азербайджана: Армения сосредотачивает на границе дополнительный личный состав и артиллерийские установки

МО Азербайджана: Армения сосредотачивает на границе дополнительный личный состав и артиллерийские установки Во второй половине дня 16 октября было зафиксировано сосредоточение вооруженными силами Армении на своих позициях напротив позиций подразделений азербайджанской армии, расположенных в Дашкесанском направлении, дополнительного личного состава, а также воен
Армия
17 октября 2022 г. 13:27
МО Азербайджана: Армения сосредотачивает на границе дополнительный личный состав и артиллерийские установки

Во второй половине дня 16 октября было зафиксировано сосредоточение вооруженными силами Армении на своих позициях напротив позиций подразделений азербайджанской армии, расположенных в Дашкесанском направлении, дополнительного личного состава, а также военных транспортных средств и 4 единиц артиллерийских установок.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В министерстве подчеркнули, что вся ответственность за возможную напряженность в регионе лежит именно на военно-политическом руководстве Армении.

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Версия на английском языке Azerbaijan Defense Ministry: 'Armenia concentrating additional personnel, artillery installations on border'
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan MN: "Ermənistan sərhədə əlavə şəxsi heyət və artilleriya qurğuları cəmləşdirir"

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