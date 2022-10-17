МО Азербайджана: Армения сосредотачивает на границе дополнительный личный состав и артиллерийские установки

Во второй половине дня 16 октября было зафиксировано сосредоточение вооруженными силами Армении на своих позициях напротив позиций подразделений азербайджанской армии, расположенных в Дашкесанском направлении, дополнительного личного состава, а также воен

Во второй половине дня 16 октября было зафиксировано сосредоточение вооруженными силами Армении на своих позициях напротив позиций подразделений азербайджанской армии, расположенных в Дашкесанском направлении, дополнительного личного состава, а также военных транспортных средств и 4 единиц артиллерийских установок.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В министерстве подчеркнули, что вся ответственность за возможную напряженность в регионе лежит именно на военно-политическом руководстве Армении.