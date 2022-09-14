МО Азербайджана: Армения пытается расширить зону охвата военных действий

Военное руководство Армении, встревожившись провалом провокаций, приказало своим подразделениям, расположенным вдоль азербайджано-армянской государственной границы, разместить оружие и боевую технику вблизи зданий и объектов гражданской инфраструктуры в н

Военное руководство Армении, встревожившись провалом провокаций, приказало своим подразделениям, расположенным вдоль азербайджано-армянской государственной границы, разместить оружие и боевую технику вблизи зданий и объектов гражданской инфраструктуры в населенных пунктах.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

"Обстреливая позиции Азербайджанской армии из этих пунктов, Армения пытается превратить эти огневые точки в легитимные военные цели и намеренно расширить зону охвата военных действий.

Еще раз заявляем, что подразделения Азербайджанской армии не нацелены на гражданские объекты и с высокой точностью наносят удары по огневым точкам противника", - отметили в министерстве.