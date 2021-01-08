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МО: Азербайджан далек от политики размещения на своей территории зарубежных военных баз

МО: Азербайджан далек от политики размещения на своей территории зарубежных военных баз В ряде зарубежных СМИ появились сообщения о том, что в трех городах нашей страны будут созданы авиационные военные базы Турции.
Армия
8 января 2021 г. 20:11
МО: Азербайджан далек от политики размещения на своей территории зарубежных военных баз

В ряде зарубежных СМИ появились сообщения о том, что в трех городах нашей страны будут созданы авиационные военные базы Турции.

Начальник пресс-службы Министерства обороны полковник Вагиф Дяргяхлы заявил Report, что распространяемая информация не соответствует действительности.

По его словам, Азербайджанская Республика далека от политики размещения на своей территории зарубежных военных баз, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами, стороной которых она выступает.

Следует иметь в виду, что Азербайджан является членом Движения неприсоединения и председателем этого движения на 2019-2022 годы.

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Версия на азербайджанском языке MN: Azərbaycan öz ərazisində xarici hərbi bazaların yerləşdirilməsi siyasətindən kənardır

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