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МО: Авиационные средства ВВС выполняют учебно-тренировочные полеты

МО: Авиационные средства ВВС выполняют учебно-тренировочные полеты Согласно плану подготовки на текущий год, продолжаются учебно-тренировочные полеты, проводимые в целях дальнейшего повышения профессионализма пилотов ВВС Азербайджана и совершенствования летных навыков.
Армия
16 сентября 2023 г. 09:38
МО: Авиационные средства ВВС выполняют учебно-тренировочные полеты

Согласно плану подготовки на текущий год, продолжаются учебно-тренировочные полеты, проводимые в целях дальнейшего повышения профессионализма пилотов ВВС Азербайджана и совершенствования летных навыков.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В соответствии с планом, правила безопасности доведены до экипажа, были выполнены задачи по взлету, посадке, а также совершению сложных пилотажных и боевых маневров на различных высотах в условиях ограниченной видимости в ночное и дневное время по заданным маршрутам.

В ходе учебно-тренировочных полетов все поставленные задачи были выполнены с высоким профессионализмом.

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Версия на английском языке Azerbaijan Air Force aircraft conduct training flights 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın hərbi aviasiya vasitələri çətin pilotaj və döyüş manevrləri edib

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