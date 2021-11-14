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МО: Армянские вооруженные силы интенсивно обстреляли позиции ВС Азербайджана

МО: Армянские вооруженные силы интенсивно обстреляли позиции ВС Азербайджана С вечера 13 ноября до утра 14 ноября подразделения армянских вооруженных сил с позиций в населенных пунктах Йухары Шорджа, Зеркенд, Азизли и Джермук Басаркечярского района беспричинно периодически подвергали интенсивному обстрелу из снайперских винтовок,
Армия
14 ноября 2021 г. 15:10
МО: Армянские вооруженные силы интенсивно обстреляли позиции ВС Азербайджана

С вечера 13 ноября до утра 14 ноября подразделения армянских вооруженных сил с позиций в населенных пунктах Йухары Шорджа, Зеркенд, Азизли и Джермук Басаркечярского района беспричинно периодически подвергали интенсивному обстрелу из снайперских винтовок, гранатометов и разнокалиберного стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии в населенных пунктах Зейлик, Йеллиджа и Истису Кяльбаджарского района.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

В то же время незаконные армянские вооруженные отряды из населенного пункта Мухтаркенд на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, без какой-либо причины периодически подвергали массированному обстрелу наши подразделения из разнокалиберного оружия.

Подразделениями Азербайджанской армии были приняты адекватные меры в целях пресечения провокаций противника и проводимых им инженерных работ для укрепления боевых позиций.

Потерь среди личного состава и военной техники Азербайджанской армии нет.

Оперативная обстановка полностью контролируется нашими подразделениями.

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Версия на английском языке Ministry: Armenian forces fire intensively at Azerbaijani positions
Версия на азербайджанском языке MN: Ermənistan silahlı qüvvələri mövqelərimizi intensiv atəşə tutub

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