МО: Армянские военные продолжают нелегально передвигаться по грунтовой дороге в обход Лачынской

Минобороны Азербайджана в очередной раз зафиксировало нелегальное передвижение армянских военных в сопровождении сил российского миротворческого контингента по грунтовой дороге Ханкенди-Халфали-Туршсу в обход Лачынской.

Минобороны Азербайджана в очередной раз зафиксировало нелегальное передвижение армянских военных в сопровождении сил российского миротворческого контингента по грунтовой дороге Ханкенди-Халфали-Туршсу в обход Лачынской.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

В сообщении говорится, что средствами технического наблюдения подразделений азербайджанской армии зафиксирован проезд транспортных средств, перевозящих личный состав подразделений вооруженных сил Армении и незаконных армянских вооруженных формирований в сопровождении РМК.

На представленных видеозаписях отчетливо видно, что движение военных транспортных средств подразделений вооруженных сил Армении и незаконных армянских вооруженных формирований по указанному маршруту сопровождается боевой машиной БТР-82А, принадлежащей российскому миротворческому контингенту, обеспечивающему безопасность личного состава, перебрасываемого на боевые позиции.

"Заявляем, что перевозка военных грузов из Армении в Карабахский экономический район Азербайджана должна быть немедленно прекращена, а незаконные армянские вооруженные формирования должны быть разоружены и в кратчайшие сроки выведены с нашей территории.

Командование российского миротворческого контингента, временно дислоцированного на территории Азербайджана, должно осознавать свою ответственность в этом процессе и в обязательном порядке выполнять возложенные на него обязательства.

Подобные незаконные действия, происходящие регулярно, создают необходимость установления погранично-пропускного и контрольного пункта Азербайджана в конечной точке азербайджано-армянской границы на Лачинской дороге", - говорится в заявлении.