О нас

МО: Армяне применили радиопомехи против пассажирских самолетов в воздушном пространстве Азербайджана

МО: Армяне применили радиопомехи против пассажирских самолетов в воздушном пространстве Азербайджана Незаконными армянскими вооруженными формированиями на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, в очередной раз были применены радиопомехи против систем спутниковой навигации GPS пассажирских самолетов иностранны
Армия
2 сентября 2023 г. 10:02
МО: Армяне применили радиопомехи против пассажирских самолетов в воздушном пространстве Азербайджана

Незаконными армянскими вооруженными формированиями на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, в очередной раз были применены радиопомехи против систем спутниковой навигации GPS пассажирских самолетов иностранных авиакомпаний, выполнявших полеты с использованием воздушного пространства Азербайджана.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В результате применения радиопомех 1 сентября с 11:15 до 11:36 возникли сбои в системе GPS-навигации пассажирского самолета типа B-77L авиакомпании "Американские авиалинии", выполнявшего рейс Париж-Пекин, с 13:30 до 13:58 - в системе GPS-навигации пассажирского самолета типа C-650 авиакомпании "Израильские авиалинии", выполнявшего рейс Тель-Авив-Баку.

Командование российского миротворческого контингента проинформировано об указанных фактах.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Erməni silahlıları Azərbaycan ərazisindən uçan xarici aviaşirkətlərin sərnişin təyyarələrinə radiomaneələr tətbiq ediblər

Другие новости из категории

Турецкий эксперт: Армения продолжает провокации с целью привлечь внимание мирового сообщества
Турецкий эксперт: Армения продолжает провокации с целью привлечь внимание мирового сообщества
1 сентября 2023 г. 18:25
Яшар Гюлер: Турция продолжает поддерживать справедливую позицию Азербайджана
Яшар Гюлер: Турция продолжает поддерживать справедливую позицию Азербайджана
1 сентября 2023 г. 17:19
На армянские боевые позиции в сопровождении российских миротворцев перебрасывается оружие и боеприпасы - ВИДЕО
На армянские боевые позиции в сопровождении российских миротворцев перебрасывается оружие и боеприпасы - ВИДЕО
1 сентября 2023 г. 15:15
МО: Азербайджанская армия стреляет только по легитимным военным целям Армении, а не по гражданскому населению
МО: Азербайджанская армия стреляет только по легитимным военным целям Армении, а не по гражданскому населению
1 сентября 2023 г. 14:24
МО: Распространенная Арменией информация о применении азербайджанской армией БПЛА является ложной
МО: Распространенная Арменией информация о применении азербайджанской армией БПЛА является ложной
1 сентября 2023 г. 14:00
Минобороны Азербайджана: Информация МО Армении не соответствует действительности
Минобороны Азербайджана: Информация МО Армении не соответствует действительности
1 сентября 2023 г. 13:17
МО: Позиции армии Азербайджана подвергаются минометному обстрелу
МО: Позиции армии Азербайджана подвергаются минометному обстрелу
1 сентября 2023 г. 12:56
МО: Армения накаляет обстановку в регионе, сосредотачивает в Зодском направлении дополнительную боевую технику и живую силу
МО: Армения накаляет обстановку в регионе, сосредотачивает в Зодском направлении дополнительную боевую технику и живую силу
1 сентября 2023 г. 12:43
ВС Армении подвергли артиллерийскому обстрелу позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении
ВС Армении подвергли артиллерийскому обстрелу позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении
1 сентября 2023 г. 12:20
По факту ранения армянами азербайджанского солдата возбуждено уголовное дело
По факту ранения армянами азербайджанского солдата возбуждено уголовное дело
1 сентября 2023 г. 11:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi