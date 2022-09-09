МО: Армяне подвергли обстрелу позиции армии Азербайджана

С вечера 8 сентября до утра 9 сентября подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Нораван района Гаракилься, Субатан Басаркечарского района и Горисского района на азербайджано-армянской государственной границе, период

С вечера 8 сентября до утра 9 сентября подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Нораван района Гаракилься, Субатан Басаркечарского района и Горисского района на азербайджано-армянской государственной границе, периодически подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции армии Азербайджана, дислоцированные в направлении населенных пунктов Ахмедли и Гаджылар Лачынского района, Зивел Кяльбаджарского района.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

Подразделениями армии Азербайджана были приняты адекватные ответные меры, отметили в ведомстве.