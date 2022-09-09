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МО: Армяне подвергли обстрелу позиции армии Азербайджана

МО: Армяне подвергли обстрелу позиции армии Азербайджана С вечера 8 сентября до утра 9 сентября подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Нораван района Гаракилься, Субатан Басаркечарского района и Горисского района на азербайджано-армянской государственной границе, период
Армия
9 сентября 2022 г. 10:27
МО: Армяне подвергли обстрелу позиции армии Азербайджана

С вечера 8 сентября до утра 9 сентября подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Нораван района Гаракилься, Субатан Басаркечарского района и Горисского района на азербайджано-армянской государственной границе, периодически подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции армии Азербайджана, дислоцированные в направлении населенных пунктов Ахмедли и Гаджылар Лачынского района, Зивел Кяльбаджарского района.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

Подразделениями армии Азербайджана были приняты адекватные ответные меры, отметили в ведомстве.

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Версия на английском языке Armenians fire on Azerbaijani positions – Defense Ministry 
Версия на азербайджанском языке MN: "Ermənilər Azərbaycan Ordusunun mövqelərini atəşə tutub"

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