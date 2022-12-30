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МО: Армяне обстреляли позиции азербайджанской армии в Кяльбаджаре и Дашкесане

МО: Армяне обстреляли позиции азербайджанской армии в Кяльбаджаре и Дашкесане Вечером и ночью 29 декабря подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Йухары Шорджа и Гараиман Басаркечярского района подвергли обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлен
Армия
30 декабря 2022 г. 12:33
МО: Армяне обстреляли позиции азербайджанской армии в Кяльбаджаре и Дашкесане

Вечером и ночью 29 декабря подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Йухары Шорджа и Гараиман Басаркечярского района подвергли обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Зяйлик Кяльбаджарского района и Астаф Дашкесанского района.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Подразделениями азербайджанской армии, дислоцированными в указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры.

Министерство обороны Азербайджана заявляет, что вся ответственность за возникшую напряженность лежит на военно-политическом руководстве Армении.

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Версия на английском языке MoD: Armenians opened fire on positions of Azerbaijani Army in Kalbajar and Dashkasan
Версия на азербайджанском языке MN: "Ermənilər Azərbaycan Ordusunun Kəlbəcər və Daşkəsəndəki mövqelərini atəşə tutub"

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