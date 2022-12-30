МО: Армяне обстреляли позиции азербайджанской армии в Кяльбаджаре и Дашкесане

Вечером и ночью 29 декабря подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Йухары Шорджа и Гараиман Басаркечярского района подвергли обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлен

Вечером и ночью 29 декабря подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Йухары Шорджа и Гараиман Басаркечярского района подвергли обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Зяйлик Кяльбаджарского района и Астаф Дашкесанского района.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Подразделениями азербайджанской армии, дислоцированными в указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры.

Министерство обороны Азербайджана заявляет, что вся ответственность за возникшую напряженность лежит на военно-политическом руководстве Армении.