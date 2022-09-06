О нас

МО: Армения в последние дни интенсивно обстреливает позиции армии Азербайджана

МО: Армения в последние дни интенсивно обстреливает позиции армии Азербайджана В последние дни подразделения вооруженных сил Армении интенсивно обстреливают позиции азербайджанской армии на азербайджано-армянской государственной границе.
Армия
6 сентября 2022 г. 10:26
МО: Армения в последние дни интенсивно обстреливает позиции армии Азербайджана

В последние дни подразделения вооруженных сил Армении интенсивно обстреливают позиции азербайджанской армии на азербайджано-армянской государственной границе.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

Вечером 5 сентября подразделения вооруженных сил Армении вели интенсивный обстрел из стрелкового оружия позиций азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Еллиджа и Зивель Кяльбаджарского района с позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Юхары Шорджа и Азизли Басаркечарского района.

Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры по указанным направлениям.

В сообщении ведомства отмечается, что вся ответственность за напряженность последних дней на азербайджано-армянской государственной границе лежит на военно-политическом руководстве Армении.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Armenia firing intensely at Azerbaijani army positions over past few days - defense minister
Версия на азербайджанском языке MN: "Ermənistan son günlər Azərbaycan Ordusunun mövqelərini intensiv atəşə tutur"

Самое важное

В Баку проходит 4-я Азербайджанская международная оборонная выставка ADEX
В Баку проходит 4-я Азербайджанская международная оборонная выставка "ADEX"
6 сентября 2022 г. 10:36
МО: Армения в последние дни интенсивно обстреливает позиции армии Азербайджана
МО: Армения в последние дни интенсивно обстреливает позиции армии Азербайджана
6 сентября 2022 г. 10:26
Президент обратился к участникам 4-й Азербайджанской международной оборонной выставки
Президент обратился к участникам 4-й Азербайджанской международной оборонной выставки
6 сентября 2022 г. 10:12
Если мирный договор не будет подписан, Армения так и останется в тупике
Если мирный договор не будет подписан, Армения так и останется в тупике
5 сентября 2022 г. 17:29
МО: Позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении вновь подверглись обстрелу
МО: Позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении вновь подверглись обстрелу
5 сентября 2022 г. 15:12
В Азербайджане вспышка респираторных инфекций ожидается в октябре-декабре
В Азербайджане вспышка респираторных инфекций ожидается в октябре-декабре
5 сентября 2022 г. 15:11
Названо число обезвреженных мин и НБП на освобожденных территориях Азербайджана
Названо число обезвреженных мин и НБП на освобожденных территориях Азербайджана
5 сентября 2022 г. 12:20
Президент Азербайджана в городе Черноббио дал интервью итальянской газете İl Sole 24 Ore
ФотоПрезидент Азербайджана в городе Черноббио дал интервью итальянской газете İl Sole 24 Ore
3 сентября 2022 г. 16:12
Названа дата завершения строительства здания Итальянско-азербайджанского университета
Названа дата завершения строительства здания Итальянско-азербайджанского университета
3 сентября 2022 г. 14:33
Президент: Если армянская сторона проявит такую же волю, в течение нескольких месяцев мы сможем подписать мирное соглашение
Президент: Если армянская сторона проявит такую же волю, в течение нескольких месяцев мы сможем подписать мирное соглашение
3 сентября 2022 г. 14:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi