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МО: Армения распространяет дезинформацию с целью ввести в заблуждение международную общественность

МО: Армения распространяет дезинформацию с целью ввести в заблуждение международную общественность В Министерстве обороны Азербайджана призвали Армению прекратить распространение дезинформации о якобы обстрелах Вооруженными силами Азербайджана гражданских автомобилей и карет скорой помощи.
Армия
20 сентября 2023 г. 10:32
МО: Армения распространяет дезинформацию с целью ввести в заблуждение международную общественность

В Министерстве обороны Азербайджана призвали Армению прекратить распространение дезинформации о якобы обстрелах Вооруженными силами Азербайджана гражданских автомобилей и карет скорой помощи.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель пресс-службы министерства полковник Анар Эйвазов на брифинге, посвященном антитеррористическим мероприятиям в Карабахе.

А.Эйвазов отметил, что армянская сторона продолжает распространять в социальных сетях дезинформацию о якобы обстрелах гражданской инфраструктуры с целью ввести в заблуждение международную общественность.

По его словам, будь это правдой, армянская сторона подтвердила бы это, используя широкие возможности современных информационных технологий.

"Так, если бы заявления армянской стороны имели реальную основу, они бы представили соответствующие видеокадры и фотографии в социальных медиа. Не исключена вероятность, что армянская сторона сама намеренно совершает подобные преступления, чтобы обвинить в них азербайджанскую сторону и ввести в заблуждение международную общественность", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan MN: "Ermənistan beynəlxalq ictimaiyyətdə çaşqınlıq yaratmaq məqsədilə dezinformasiyalar yayır"

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