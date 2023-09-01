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МО: Армения накаляет обстановку в регионе, сосредотачивает в Зодском направлении дополнительную боевую технику и живую силу

МО: Армения накаляет обстановку в регионе, сосредотачивает в Зодском направлении дополнительную боевую технику и живую силу С утра 1 сентября подразделения Вооруженных сил Армении с огневых позиций в направлении населенного пункта Зод Басаркечарского района, обстреливают позиции азербайджанской армии на Кельбаджарском направлении из стрелкового оружия различного калибра, мином
Армия
1 сентября 2023 г. 12:43
МО: Армения накаляет обстановку в регионе, сосредотачивает в Зодском направлении дополнительную боевую технику и живую силу

С утра 1 сентября подразделения Вооруженных сил Армении с огневых позиций в направлении населенного пункта Зод Басаркечарского района, обстреливают позиции азербайджанской армии на Кельбаджарском направлении из стрелкового оружия различного калибра, минометов, артиллерийских установок и ударных БПЛА, тем самым накаляя обстановку в регионе.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Кроме того, армянская сторона сосредотачивает дополнительную боевую технику и живую силу на позициях в Зодском направлении.

Армянская сторона распространяет дезинформацию в целях создания почвы для дальнейших провокаций и формирования тем самым ложного мнения у международной общественности.

"Мы заявляем, что вся ответственность за возникшую напряженность и ее последствия лежит на военно-политическом руководстве Армении", - отметили в Минобороны.

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Версия на английском языке MoD: Armenia aggravating situation in region
Версия на азербайджанском языке MN: "Ermənistan bölgədə vəziyyəti gərginləşdirir, Zod istiqamətinə əlavə döyüş texnikası və canlı qüvvə cəmləşdirir"

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