МО: Армения накаляет обстановку в регионе, сосредотачивает в Зодском направлении дополнительную боевую технику и живую силу

С утра 1 сентября подразделения Вооруженных сил Армении с огневых позиций в направлении населенного пункта Зод Басаркечарского района, обстреливают позиции азербайджанской армии на Кельбаджарском направлении из стрелкового оружия различного калибра, мином

С утра 1 сентября подразделения Вооруженных сил Армении с огневых позиций в направлении населенного пункта Зод Басаркечарского района, обстреливают позиции азербайджанской армии на Кельбаджарском направлении из стрелкового оружия различного калибра, минометов, артиллерийских установок и ударных БПЛА, тем самым накаляя обстановку в регионе.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Кроме того, армянская сторона сосредотачивает дополнительную боевую технику и живую силу на позициях в Зодском направлении.

Армянская сторона распространяет дезинформацию в целях создания почвы для дальнейших провокаций и формирования тем самым ложного мнения у международной общественности.

"Мы заявляем, что вся ответственность за возникшую напряженность и ее последствия лежит на военно-политическом руководстве Армении", - отметили в Минобороны.