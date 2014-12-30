Милли Меджлис утвердил вопрос о выдаче военных билетов женщинам и офицерам запаса

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане добровольно прошедшим регистрацию женщинам в возрасте 19-40 лет и офицерам запаса выдадут военные билеты.

Как сообщает Report, данное предложение отражено в поправках, внесенных в закон "О военной должности и воинской службе".

Говоря о поправках, председатель парламентского комитета по вопросам безопасности и обороны Зияфет Аскеров сказал, что предложенные в закон поправки преследуют целью усовершенствовать вопросы воинского учета и регистрации.

По его словам, согласно представленной в новой редакции статьи 2.0.5 закона, военная регистрация - это регистрация в соответствующих органах исполнительной власти всех призывников и имеющих военные должности лиц по месту жительства и месту проживания с целью укомплектования Вооруженных сил Азербайджанской Республики и созданных в соответствии с законодательством Азербайджана других военных подразделений с личным составом.

Новый закон включает в себя также пункты о не подлежащих военной регистрации лицах, а также гражданах, считающихся не пригодными для действительной воинской службы как в мирное, так и в военное время.

Согласно включенному в закон пункту 28.6, военные билеты выдаются гражданам, призванным на обязательную военную службу, курсантам специальных учебных заведений, подготавливающих военнослужащих, освобожденным по решению призывной комиссии от воинской службы и переведенных в запас гражданам, считающимся не пригодными для действительной воинской службы как в мирное время, так и во время войны, взятым на воинскую регистрацию по собственному желанию женщинам в возрасте 19-40 лет, а также офицерам запаса.

После обсуждения и голосования законопроект был принят.