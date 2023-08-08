Представители МККК вновь посетили двух задержанных в Армении граждан Азербайджана

Представители Международного Комитета Красного Креста (МККК) вновь посетили двух задержанных в Армении граждан Азербайджана.

Представители Международного Комитета Красного Креста (МККК) вновь посетили двух задержанных в Армении граждан Азербайджана.

Об этом Report сообщили в бакинском офисе МККК.

Было отмечено, что им была предоставлена ​​возможность связаться со своими семьями по телефону и посредством писем.

"В соответствии со своим мандатом МККК оценивает обращение и условия содержания задержанных лиц во время посещений и создает условия для восстановления или продолжения отношений с их семьями. В соответствии с процедурами МККК замечания и рекомендации доводятся только до страны, где они задержаны", - говорится в сообщении.