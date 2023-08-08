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Представители МККК вновь посетили двух задержанных в Армении граждан Азербайджана

Представители МККК вновь посетили двух задержанных в Армении граждан Азербайджана Представители Международного Комитета Красного Креста (МККК) вновь посетили двух задержанных в Армении граждан Азербайджана.
Армия
8 августа 2023 г. 11:31
Представители МККК вновь посетили двух задержанных в Армении граждан Азербайджана

Представители Международного Комитета Красного Креста (МККК) вновь посетили двух задержанных в Армении граждан Азербайджана.

Об этом Report сообщили в бакинском офисе МККК.

Было отмечено, что им была предоставлена ​​возможность связаться со своими семьями по телефону и посредством писем.

"В соответствии со своим мандатом МККК оценивает обращение и условия содержания задержанных лиц во время посещений и создает условия для восстановления или продолжения отношений с их семьями. В соответствии с процедурами МККК замечания и рекомендации доводятся только до страны, где они задержаны", - говорится в сообщении.

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Версия на английском языке ICRC representatives visit two Azerbaijani citizens held captive in Armenia
Версия на азербайджанском языке BQXK nümayəndələri Ermənistanda əsir saxlanılan iki Azərbaycan vətəndaşına baş çəkiblər

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