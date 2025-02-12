"Миссия" ЕС в очередной раз провела наблюдения на границе Азербайджана

"Миссия" Европейского Союза в очередной раз провела наблюдения на границе Азербайджана.
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Было установлено, что всего шесть человек, включая двух военнослужащих и четырех гражданских лиц, провели наблюдения на территории, а затем, переместившись на другую боевую позицию, осуществили фото- и видеосъемку в направлении позиций азербайджанской армии.
Представители "миссии" покинули территорию в 11:54.
Деятельность представителей Европейского Союза (ЕС) и Международного Комитета Красного Креста на территории наблюдалась визуальными и техническими средствами подразделениями азербайджанской армии, дислоцированными в этом направлении.