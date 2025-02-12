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"Миссия" ЕС в очередной раз провела наблюдения на границе Азербайджана

"Миссия" ЕС в очередной раз провела наблюдения на границе Азербайджана "Миссия" Европейского Союза в очередной раз провела наблюдения на границе Азербайджана.
Армия
12 февраля 2025 г. 22:33
Миссия ЕС в очередной раз провела наблюдения на границе Азербайджана

"Миссия" Европейского Союза в очередной раз провела наблюдения на границе Азербайджана.

Как сообщает Report, 12 февраля в 10:09 было зафиксировано прибытие на боевую позицию вооруженных сил Армении в направлении населенного пункта Арпа Кешишкяндского района Армении трех внедорожников, на двух из которых были флаги Европейского Союза, на одном - Международного Комитета Красного Креста, а также одного автомобиля марки "УАЗ-Патриот" ВС Армении.

Было установлено, что всего шесть человек, включая двух военнослужащих и четырех гражданских лиц, провели наблюдения на территории, а затем, переместившись на другую боевую позицию, осуществили фото- и видеосъемку в направлении позиций азербайджанской армии.

Представители "миссии" покинули территорию в 11:54.

Деятельность представителей Европейского Союза (ЕС) и Международного Комитета Красного Креста на территории наблюдалась визуальными и техническими средствами подразделениями азербайджанской армии, дислоцированными в этом направлении.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоAİ “missiyası” növbəti dəfə Azərbaycan sərhədində müşahidə aparıb

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