Военный эксперт: Заявления об использовании на учениях резервного оружия необоснованны - МНЕНИЕ

"Все заявления, озвучиваемые в последнее время армянскими политиками и военными экспертами, направлены на армянское общество. Они пытаются навредить мирным переговорам, создавая устрашающее мнение об Азербайджане и нашей армии. Звучат мысли, что учения азербайджанской армии нацелены на убийство армян".

Об этом Report заявил военно-политический обозреватель, офицер запаса Рамиль Мамедли.

Он сказал, что 2 марта в соответствии с планом подготовки войск на 2020-й учебный год азербайджанская армия приступила к широкомасштабным командно-штабным учениям:

Военно-политический обозреватель Рамиль Мамедли:

Рамиль Мамедли: "Азербайджанская армия готова в любой момент освободить наши земли от оккупации. Для этого даже нет нужды использовать резервное оружие".

"Учения, которые продлятся до 6-го марта, будут выполнены в местности, на картах, макетах местности с широким применением информационных технологий, а также уточнением временных показателей и проверкой планов реализации принятых решений с соответствующими органами управления".

По его словам, мысли об использовании на нынешних учениях резервного оружия азербайджанской армией совершенно необоснованны:

"Естественно, на учениях азербайджанской армии вопросы проведения операций и подготовки в направлении освобождения оккупированных земель первостепенны. Это естественно. Потому, что 20% земель Азербайджана оккупировано со стороны Армении. И также естественно проведение учений по освобождению этих земель от оккупации. Полагаю, что высказывания армянской стороны об использовании азербайджанской армией на текущих учениях резервного оружия преследуют цель сформировать у международной общественности и организаций об Азербайджане ложный имидж захватчика. Эти мысли не соответствуют действительности. Сегодня азербайджанская армия входит в ряды сильнейших армий в мире. Азербайджанская армия готова в любой момент освободить наши земли от оккупации. Для этого даже нет нужды использовать резервное оружие".