Мать героя Апрельских боев: Мы все ждали его возращения...

"Мы все ждали его возращения. Но видимо была не судьба…»,- так начала свой рассказ Рухсара Новрузова.

"Мы все ждали его возращения. Но видимо была не судьба…",- так начала свой рассказ Рухсара Новрузова.

Report посетил семью Мирзы Новрузова, героически погибшего в апрельских боях 2016 года накануне 6-годовщины этих событий.

Старший лейтенант Азербайджанской Армии Новрузов Мирза Сарвар оглу погиб в апреле 2016 года. За проявленный героизм он посмертно был награжден медалью "За Родину".

Говоря о том, как прошло детство Мирзы и когда у него возникло желание стать военным, Рухсара ханым заметила, что детство сына совпало с началом 90-х годов, военным временем, так что интерес к армии начался именно отсюда.

“С 5-6 классов он говорил, что будет военным. Мой двоюродный брат тоже служил в армии. После того как он рассказал мне о своем желании, я поговорила с его отцом. Он был категорически против. События того времени, война пугали нас. Но сын после 9-го класса сдал экзамены в военное училище им. Нахчыванского. И набрал 28 из максимальных 30 баллов, необходимых для поступления», - рассказала Рухсара ханум.

Так как семья жила в Баку, Мирза мог приходить домой каждые выходные. “Мы ехали за ним и привозили домой из училища. Каждый раз на собраниях командиры, учителя очень хвалили Мирзу. Говорили, что Мирза был образцовым курсантом", - вспоминает Рухсара ханым.

Мирза Новрузов окончил училище в 2002 году и поступил в азербайджанское высшее военное училище имени Гейдара Алиева.

Рухсара-ханум с гордостью отметила, что сын с отличием окончил военную школу.

Мама шехида поделилась воспоминаниями и об истории любви сына.

"В год окончания военного училища сын сообщил о намерении жениться. "Чем раньше военнослужащий женится, тем лучше. У меня будет семья рядом там, где буду служить, так он объяснил. Оказалось, что у него уже четыре года есть любимая девушка", - рассказала она.

После свадьбы Мирза отправился служить в Нафталан. "Два года невеста оставалась с нами, Мирза периодически ездил к семье со службы. Потом появился мой внук, Нихат, вся семья перебралась в Геранбой, а потом опять в Нафталан", - продолжила она.

По словам Рухсары ханым, 4 апреля ее сын собирался на курсы, чтобы получить очередное звание. Но в тот же день пришло сообщение, что он ранен. Оказалось - погиб. А 5 апреля его похоронили на II Аллее почетного захоронения.