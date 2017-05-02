Глобальный индекс военной мощи: Азербайджан - на 59-ом, Армения - на 95-ом месте

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Азербайджан занимает 59-ое место в рейтинге военной мощи. Всего в рейтинге представлены 126 стран. Как сообщает Report об этом говорится в соответствующем рейтинге “Global Firepower Index”.

Согласно рейтингу, Турция вошла в первую десятку стран с наибольшей военной мощностью, заняв 8-ое место, Грузия - на 80-ом месте, Армения - на 95-ом.

Возглавили рейтинг США, Россия и Китай.

Отметим, что в соответствующем рейтинге за прошлый год Азербайджан занимал 64-ое, Армения - 74-ое, в Грузия - 75-ое место.

Глобальный индекс военной мощи (Global Firepower Index) – это рейтинг, оценивающий военную мощь государств мира по интегрированному показателю, в зависимости от размеров военного бюджета, численности армии, количества танков, самолетов, подводных лодок и авианосцев.

Рейтинг основан на обычном вооружении, а также на других факторах, таких как экономическая мощь, размер границ, самодостаточность (в отношении ресурсов, таких как нефть), доступ к воде и т.д.