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    Глобальный индекс военной мощи: Азербайджан - на 59-ом, Армения - на 95-ом месте

    Турция вошла в первую десятку рейтинга
    © Report.az

    Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Азербайджан занимает 59-ое место  в рейтинге военной мощи. Всего в рейтинге представлены 126 стран. Как сообщает Report об этом говорится в соответствующем рейтинге “Global Firepower Index”.

    Согласно рейтингу, Турция вошла в первую десятку стран с наибольшей военной мощностью, заняв 8-ое место, Грузия - на 80-ом месте, Армения - на 95-ом.

    Возглавили рейтинг США, Россия и Китай.

    Отметим, что в соответствующем рейтинге за прошлый год Азербайджан занимал 64-ое, Армения - 74-ое, в Грузия - 75-ое место. 

    Глобальный индекс военной мощи (Global Firepower Index) – это рейтинг, оценивающий военную мощь государств мира по интегрированному показателю, в зависимости от размеров военного бюджета, численности армии, количества танков, самолетов, подводных лодок и авианосцев.

    Рейтинг основан на обычном вооружении, а также на других факторах, таких как экономическая мощь, размер границ, самодостаточность (в отношении ресурсов, таких как нефть), доступ к воде и т.д.

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