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    Миротворцы в Афганистане отметили 100-летие АДР

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    Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Азербайджанские миротворцы, участвующие в небоевой миссии НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане, отметили 28 Мая - День Республики. 

    Об этом Report сообщили в пресс-службе Минобороны. 

    В ходе праздничного мероприятия, проведенного с участием представителей стран, участвующих в миссии, гости были проинформированы относительно истории, культуры, промышленности, пути экономического развития и достижений Азербайджана в военной сфере. 

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