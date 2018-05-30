Миротворцы в Афганистане отметили 100-летие АДР

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Азербайджанские миротворцы, участвующие в небоевой миссии НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане, отметили 28 Мая - День Республики.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Минобороны.

В ходе праздничного мероприятия, проведенного с участием представителей стран, участвующих в миссии, гости были проинформированы относительно истории, культуры, промышленности, пути экономического развития и достижений Азербайджана в военной сфере.