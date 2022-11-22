Миротворцы и турецко-российский мониторинговый центр проинформированы о минном поле в Сарыбаба

Командование временно размещенных в Азербайджане российских миротворцев и совместный турецко-российский мониторинговый центр были проинформированы об обнаружении минного поля на высоте Сарыбаба.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
Миротворцы и представители совместного турецко-российского мониторингового центра были приглашены на территорию для осмотра минного поля.
Напомним, что 21 ноября в северном направлении высоты Сарыбаба обнаружено минное поле, усеянное противопехотными минами, которые были установлены незаконными армянскими вооруженными формированиями.