Минздрав: Личности 11 погибших будут установлены судмедэкспертизой

Личности 11 человек, погибших в результате антитеррористических мероприятий локального характера, будут установлены судебно-медицинской экспертизой.

Личности 11 человек, погибших в результате антитеррористических мероприятий локального характера, будут установлены судебно-медицинской экспертизой.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило Министерство здравоохранения Азербайджана.

Было отмечено, что в ходе антитеррористических мероприятий погибли 192 военнослужащих и одно гражданское лицо, 511 военнослужащих и один гражданский - получили ранения.

"Для скорейшего оказания помощи раненым работают профессиональные медицинские бригады, проводятся все необходимые медицинские мероприятия. Желаем нашим раненым военнослужащим скорейшего выздоровления. Чтим светлую память всех наших военнослужащих, погибших за территориальную целостность и суверенитет Азербайджанской Республики, и выражаем глубокие соболезнования их родным и близким" - говорится в сообщении.