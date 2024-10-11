Минуло четыре года со дня четвертого ракетного обстрела армянами Гянджи

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Минуло четыре года со дня четвертого ракетного удара вооруженных сил Армении по городу Гяндже в ходе Второй Карабахской войны.

Report напоминает, что 11 октября 2020 года примерно в 02:00 второй по величине город Азербайджана подвергся атаке баллистическими ракетами.

Несмотря на объявление с 10 октября режима гуманитарного прекращения огня, армянские вооруженные силы продолжили обстреливать азербайджанские населенные пункты. Очередной мишенью армянских военных стали жители мирного города Гянджа. В результате ночного ракетного удара по многоквартирным жилым домам погибли девять человек, в том числе четыре женщины, еще 35 человек получили ранения. Позднее один из раненых скончался в больнице.

В результате обстрела города были повреждены более десяти многоквартирных домов и свыше ста объектов различного назначения. По факту в Генеральной прокуратуре Азербайджана возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса АР. Момент ракетного удара по Гяндже зафиксировала камера видеонаблюдения Министерства по чрезвычайным ситуациям.

В период Второй Карабахской войны армянские войска подвергли ракетному и артиллерийскому обстрелу Гянджу в общей сложности пять раз - 4, 5, 8, 11, 17 октября. В результате погибли 26 человек, 175 получили ранения, был нанесен значительный ущерб объектам гражданской инфраструктуры, транспортным средствам.

Всего во Второй Карабахской войне в результате военной агрессии Армении погибли 93 мирных жителя, включая 12 детей и 27 женщин. Еще 454 человека получили ранения. Кроме того, в общей сложности было повреждено 12 292 объекта и 288 транспортных средства, а также 1 018 фермерских хозяйств.