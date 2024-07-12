Минуло четыре года с Товузских боев

Сегодня очередная, четвертая годовщина Товузских боев, завершившихся победой Азербайджанской армии.

Сегодня очередная, четвертая годовщина Товузских боев, завершившихся победой Азербайджанской армии.

Как напоминает Report, начиная с полудня 12 июля 2020 года подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня с целью захвата позиций на Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы, совершили очередную военную провокацию, обстреляв наши позиции из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов, снайперских винтовок, минометов и других артиллерийских установок.

Однако эта провокация противника была предотвращена, его опорные пункты, сотни военнослужащих были уничтожены.

В первый день Товузских боев при предотвращении вражеской провокации шехидами стали трое военнослужащих Азербайджанской армии - сержант-сверхсрочник Вугар Садыгов, старший рядовой Эльшад Мамедов, рядовой Хайям Дашдамиров, еще пятеро были ранены. Один из солдат позже скончался от полученных ранений. Армянская армия понесла большие потери среди личного состава.

Напряженность на Товузском направлении продолжалась и в ночь на 13 июля. В ночных боях с применением артиллерии, минометов и танков точным огнем Азербайджанской армии были уничтожены вражеский опорный пункт, артиллерийские установки, автомобильная техника и живая сила на территории воинской части. Противник пытался скрыть свои потери. В тот же день в Товузском направлении вновь были введены в действие тяжелые артиллерийские установки. В ходе боев армянская артиллерия обстреляла из пушек товузские села Дондар Гушчу и Агдам.

Начиная с утра 14 июля, противник обстреливал из крупнокалиберных орудий и артиллерийских установок села Агдам и Алибейли Товузского района. В результате вероломного нападения погибли генерал-майор Азербайджанской армии Полад Гашимов, полковник Ильгар Мирзоев и еще также еще 5 военнослужащих. В результате атак Армении был убит и житель села Агдам 76-летний Азиз Азизов.

Вечером того дня бои утихли, на фронте установилось относительное спокойствие. 15 июля столкновения прекратились, но утром 16 июля бои возобновились. В тот день еще один военнослужащий Азербайджанской армии стал шехидом. Значительное количество военнослужащих и техники противника было уничтожено.

Товузские сражения завершились победой Азербайджанской армии 17 июля без территориальных потерь. 12 военнослужащих азербайджанской армии - генерал-майор Полад Гашимов, полковник Ильгар Мирзоев, майор Намиг Ахмедов, майор Анар Новрузов, старший лейтенант Рашад Махмудов, прапорщик Ильгар Зейналлы, прапорщик Яшар Бабаев, рядовой-сверхсрочник Эльчин Мустафазаде, сержант-сверхсрочник Вугар Садыгов, рядовой-сверхсрочник Назим Исмаилов, старший рядовой Эльшад Мамедов, рядовой Хайям Дашдамиров – героически погибли, став шехидами.

Во время Товузских боев в поддержку Азербайджанской армии проводились массовые акции. 14 июля в Баку прошел многотысячный марш поддержки Вооруженных сил и Верховного главнокомандующего. Граждане страны, что находятся рядом с Азербайджанской армией и Верховным главнокомандующим, поддерживают их. Десятки тысяч молодых людей, отозвавшихся на призыв президента Ильхама Алиева, обратились в отделы Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу, где состояли на учете, изъявив желание добровольно отправиться в район боевых действий.

Завершившиеся победой 5-дневные Товузские бои проложили путь к освобождению азербайджанских земель, которые долгие годы находились под оккупацией.

В августе командир диверсионно-разведывательной группы вооруженных сил Армении, старший лейтенант Гурген Алавердян 1989 г.р. был задержан в результате мероприятий, проведенных Азербайджанской армией.

27 сентября 2020 года Азербайджанская армия начала контрнаступательную операцию в ответ на провокацию противника. В результате 44-дневной Отечественной войны были освобождены территории Азербайджана, находившиеся под оккупацией около 30 лет.

Распоряжениями президента Ильхама Алиева от 9 декабря 2020 года Полад Гашимов и Ильгар Мирзоев были удостоены званиями национальных героев Азербайджана.

Для устранения ущерба, нанесенного гражданскому населению в селах Агдам, Дондар Гушчу, Вахидли, Алибейли, Юхары Ойсюзлю и Ашагы Ойсюзлю Товузского района в результате интенсивного обстрела со стороны Армении, из резервного фонда президента Азербайджана, предусмотренного в госбюджете на 2020 год, министерству по чрезвычайным ситуациям был выделен 1 миллион манатов. Разрушенные врагом в Товузе дома и другие объекты были восстановлены.