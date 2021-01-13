Минобороны: Жаловаться в соцсетях – лить воду на мельницу врага

Информация подобного рода, тиражируемая в социальных сетях, подрывает авторитет Азербайджанской армии

"В последнее время некоторые из наших граждан, призванных на службу по мобилизации и демобилизованных после Отечественной войны, обращаются с жалобами через социальные сети. Поскольку эти обращения являются анонимными, мы не можем им помочь".

Об этом заявил пресс-секретарь Министерства обороны Азербайджана Анар Эйвазов, передает Report.

"Мы еще раз напоминаем этим гражданам, что для решения волнующих их вопросов достаточно обратиться в письменной и устной форме в комиссию при Учебно-тренировочном центре Вооруженных сил. Информация подобного рода, тиражируемая в социальных сетях, подрывает авторитет Азербайджанской армии. В то же время это значит лить воду на мельницу врага", - сказал представитель министерства.