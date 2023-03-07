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Минобороны заявило о передвижении армянской военно-транспортной колонны по грунтовой дороге в обход Лачын-Ханкенди

Минобороны заявило о передвижении армянской военно-транспортной колонны по грунтовой дороге в обход Лачын-Ханкенди 18:51
Армия
7 марта 2023 г. 19:11
Минобороны заявило о передвижении армянской военно-транспортной колонны по грунтовой дороге в обход Лачын-Ханкенди

В очередной раз зафиксировано передвижение автомобилей вооруженных сил Армении и незаконных армянских вооруженных формирований в сопровождении представителей российского миротворческого контингента с военным грузом по грунтовой дороге Ханкенди-Халфали-Туршсу.

Как Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана, это зафиксировано с использованием специальных технических средств наблюдения подразделениями азербайджанской армии, расположенными на этом направлении.

В течение дня 7 марта по указанной дороге наблюдалось передвижение колонны военных транспортных средств вооруженных сил Армении и незаконных армянских вооруженных формирований в сопровождении российского миротворческого контингента.

Осуществление военных перевозок в сопровождении РМК недопустимо, является грубым нарушением положений трехстороннего заявления и должно быть немедленно прекращено, заявили в Минобороны.

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Версия на азербайджанском языке MN: Xankəndi-Xəlfəli-Turşsu torpaq yolundan erməni silahlı dəstələrinin növbəti dəfə istifadə etməsi qeydə alınıb

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