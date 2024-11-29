Минобороны: Завершились учения SAT-SAS-2024

Завершились совместные учения SAT-SAS-2024, проведенные с подразделениями подводного штурма и подводной обороны ВВС Азербайджана и Турции.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.
На заключительном этапе учений были выполнены задачи по выводу группы спецназовцев морским путем в тыл условного противника, скрытному наблюдению и налету на целевой объект.
Все поставленные задачи были успешно выполнены в ходе совместных учений на военно-морской базе Аксаз в городе Мармарис Турции.