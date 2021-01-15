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Минобороны: За незаконное ношение военной формы одежды полагается штраф

Минобороны: За незаконное ношение военной формы одежды полагается штраф Призываем лиц, не имеющих права носить военную форму одежды, отказаться от ношения военной формы одежды
Армия
15 января 2021 г. 11:40
Минобороны: За незаконное ношение военной формы одежды полагается штраф
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Подразделения Военной полиции Министерства обороны проводят рейды в Бакинском гарнизоне и других гарнизонах с целью предотвращения случаев ношения военной формы одежды лицами, призванными на военную службу по мобилизации в период Отечественной Войны и уволенными с военной службы по мобилизации, а также некоторыми гражданами, не имеющими право ношения военной формы одежды.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Сообщаем, что нарушение прав ношения военной формы одежды некоторыми гражданами противоречит соответствующему законодательству.

Следует отметить, что ношение военной формы одежды регулируется "Положением о военной форме и знаках различия военнослужащих Вооруженных Сил Азербайджанской Республики" и указом президента Азербайджанской Республики от 25 июня 2001 года "Об утверждении описаний формы одежды и знаков различия военнослужащих Вооруженных Сил Азербайджанской Республики".

Согласно статье 534 Кодекса Азербайджанской Республики об административных проступках, незаконное ношение военной формы одежды влечет за собой штраф в размере от 300 до 500 манатов с конфискацией военной формы одежды, являвшейся предметом административного правонарушения.

Мы призываем лиц, не имеющих права носить военную форму одежды, отказаться от ношения военной формы одежды.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMüdafiə Nazirliyi: Hərbi geyimi qanunsuz daşıyanlara qarşı tədbirlər görülür

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