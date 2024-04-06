Минобороны: За минувшие сутки позиции азербайджанской армии 30 раз подверглись обстрелу

5 апреля с 21:55 до 23:20 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлениях населенных пунктов Мюсюрскенд Товузгалинского района, Ашагы Шорджа, Юхары Шорджа, Гюнешли Басаркечарского района и Аравус Горусского района, периодичес

5 апреля с 21:55 до 23:20 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлениях населенных пунктов Мюсюрскенд Товузгалинского района, Ашагы Шорджа, Юхары Шорджа, Гюнешли Басаркечарского района и Аравус Горусского района, периодически подвергали обстрелу из стрелкового оружия различного калибра позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении населенных пунктов Алибейли Товузского района, Хошбулаг Дашкесанского района, Еллиджа, Зяйлик Кяльбаджарского района и Чагазур Лачынского района.

Об этом сообщили Report в Министерстве обороны Азербайджана.

"Отметим, что за минувшие сутки подразделения азербайджанской армии, расположенные в различных направлениях, обстреливались в общей сложности 30 раз", - говорится в сообщении.