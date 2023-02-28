Минобороны: Выполнены практические упражнения по огневой подготовке

В соответствии с планом боевой подготовки на текущий год, выполнены практические упражнения стрельб из гранатометов и снайперских винтовок.

В соответствии с планом боевой подготовки на текущий год, выполнены практические упражнения стрельб из гранатометов и снайперских винтовок.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

До начала стрельб личному составу были разъяснены правила безопасности, военнослужащие выполнили нормативы по занятию огневой позиции и приведению оружия в боевое состояние.

Затем военнослужащие различных категорий успешно выполнили на тренировочных площадках задачи по обнаружению и уничтожению целей условного противника.

Основной целью занятий является повышение боевой готовности подразделений путем совершенствования практических навыков личного состава и навыков ведения огня.