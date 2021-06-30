Минобороны: Восемь военнослужащих числятся пропавшими без вести

Министерство обороны распространило новый список военнослужащих, пропавших без вести в ходе Отечественной войны.

Министерство обороны распространило новый список военнослужащих, пропавших без вести в ходе Отечественной войны.

Как передает Report, представлены фотографии, имена, фамилии, информация о воинских званиях и дате рождения 8 военнослужащих, числящихся пропавшими без вести.

"Ведутся работы по поиску и идентификации военнослужащих, числящихся пропавшими без вести", - сообщили в министерстве.

Министерство обороны также представило новый список военнослужащих, павших шехидами в Отечественной войне. Представлены фотографии, имена, фамилии, информация о воинских званиях и дате рождения 2 906 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджанской Республики, павших шехидами в Отечественной войне и похороненных до 30 июня.