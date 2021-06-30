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Минобороны: Восемь военнослужащих числятся пропавшими без вести

Минобороны: Восемь военнослужащих числятся пропавшими без вести Министерство обороны распространило новый список военнослужащих, пропавших без вести в ходе Отечественной войны.
Армия
30 июня 2021 г. 18:05
Минобороны: Восемь военнослужащих числятся пропавшими без вести

Министерство обороны распространило новый список военнослужащих, пропавших без вести в ходе Отечественной войны.

Как передает Report, представлены фотографии, имена, фамилии, информация о воинских званиях и дате рождения 8 военнослужащих, числящихся пропавшими без вести.

"Ведутся работы по поиску и идентификации военнослужащих, числящихся пропавшими без вести", - сообщили в министерстве.

Министерство обороны также представило новый список военнослужащих, павших шехидами в Отечественной войне. Представлены фотографии, имена, фамилии, информация о воинских званиях и дате рождения 2 906 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджанской Республики, павших шехидами в Отечественной войне и похороненных до 30 июня.

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Версия на азербайджанском языке Müdafiə Nazirliyi: Hazırda 8 hərbçi itkin düşmüş sayılır

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