Минобороны: Войска, участвующие в учениях, направляются в районы оперативного предназначения - ВИДЕО

Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Согласно плану широкомасштабных учений, поднятые по тревоге войска, командные пункты управления, боевые и резервные части направляются в районы оперативного предназначения.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны, перегруппировка войск осуществляется скрытно и оперативно, соответственно требованиям их организации. Все перемещения личного состава и военной техники регулируются комендантской службой.

Согласно условиям данного этапа учений, войска ведут плановые работы по подготовке к боевым действиям.