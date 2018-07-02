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    Минобороны: Войска, участвующие в учениях, направляются в районы оперативного предназначения - ВИДЕО

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    Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Согласно плану широкомасштабных учений, поднятые по тревоге войска, командные пункты управления, боевые и резервные части направляются в районы оперативного предназначения.

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны, перегруппировка войск осуществляется скрытно и оперативно, соответственно требованиям их организации. Все перемещения личного состава и военной техники регулируются комендантской службой.

    Согласно условиям данного этапа учений, войска ведут плановые работы по подготовке к боевым действиям.

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