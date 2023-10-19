Минобороны: Военнослужащие уволены из рядов армии за публикацию фото в соцсетях

Из рядов Азербайджанской армии уволены военнослужащие, публиковавшие в социальных сетях фото и видеоматериалы, снятые во время воинской службы.

Из рядов Азербайджанской армии уволены военнослужащие, публиковавшие в социальных сетях фото и видеоматериалы, снятые во время воинской службы.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В ведомстве отметили, что с личным составом регулярно проводятся просветительские беседы по вопросам информационной безопасности, и военнослужащим известно об их ответственности за разглашение конфиденциальной информации.

Несмотря на это, выявлены несколько случаев, когда военнослужащие использовали смартфоны во время службы, а также публиковали фото и видеоматериалы в социальных сетях, отметили в оборонном ведомстве.

"Некоторые военнослужащие были уволены из рядов армии, а к другим были применены серьезные дисциплинарные меры", - сообщили в Минобороны.

Согласно сообщению, в отношении военнослужащих, грубо нарушающих правила военной этики, а также требования устава и приказы, будут приниматься суровые меры.