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Минобороны: Военнослужащие уволены из рядов армии за публикацию фото в соцсетях

Минобороны: Военнослужащие уволены из рядов армии за публикацию фото в соцсетях Из рядов Азербайджанской армии уволены военнослужащие, публиковавшие в социальных сетях фото и видеоматериалы, снятые во время воинской службы.
Армия
19 октября 2023 г. 12:41
Минобороны: Военнослужащие уволены из рядов армии за публикацию фото в соцсетях

Из рядов Азербайджанской армии уволены военнослужащие, публиковавшие в социальных сетях фото и видеоматериалы, снятые во время воинской службы.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В ведомстве отметили, что с личным составом регулярно проводятся просветительские беседы по вопросам информационной безопасности, и военнослужащим известно об их ответственности за разглашение конфиденциальной информации.

Несмотря на это, выявлены несколько случаев, когда военнослужащие использовали смартфоны во время службы, а также публиковали фото и видеоматериалы в социальных сетях, отметили в оборонном ведомстве.

"Некоторые военнослужащие были уволены из рядов армии, а к другим были применены серьезные дисциплинарные меры", - сообщили в Минобороны.

Согласно сообщению, в отношении военнослужащих, грубо нарушающих правила военной этики, а также требования устава и приказы, будут приниматься суровые меры.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMN: "Sosial şəbəkələrdən istifadə edən hərbi qulluqçular ordu sıralarından xaric edilib"

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