Минобороны: Военное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией успешно развивается

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящейся с официальным визитом в Баку делегацией во главе с начальником Главного управления разведки Вооруженных сил Турции генерал-полковником Яшаром Кадыоглу.

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящейся с официальным визитом в Баку делегацией во главе с начальником Главного управления разведки Вооруженных сил Турции генерал-полковником Яшаром Кадыоглу.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны, генерал-полковник З.Гасанов подчеркнул, что военное сотрудничество между двумя братскими странами успешно развивается, равно как сотрудничество в других областях.

Министр отметил значимость мероприятий, проводимых в рамках заседания Азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня.

Стороны также обсудили перспективы расширения военного сотрудничества и вопросы региональной безопасности.

Первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев также встретился с турецкой делегацией. На встрече подчеркивалась важность подобных контактов для укрепления партнерства между вооруженными силами двух стран.