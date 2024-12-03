О нас

Минобороны: Военное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией успешно развивается

Минобороны: Военное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией успешно развивается Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящейся с официальным визитом в Баку делегацией во главе с начальником Главного управления разведки Вооруженных сил Турции генерал-полковником Яшаром Кадыоглу.
Армия
3 декабря 2024 г. 16:40
Минобороны: Военное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией успешно развивается

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящейся с официальным визитом в Баку делегацией во главе с начальником Главного управления разведки Вооруженных сил Турции генерал-полковником Яшаром Кадыоглу.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны, генерал-полковник З.Гасанов подчеркнул, что военное сотрудничество между двумя братскими странами успешно развивается, равно как сотрудничество в других областях.

Министр отметил значимость мероприятий, проводимых в рамках заседания Азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня.

Стороны также обсудили перспективы расширения военного сотрудничества и вопросы региональной безопасности.

Первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев также встретился с турецкой делегацией. На встрече подчеркивалась важность подобных контактов для укрепления партнерства между вооруженными силами двух стран.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоMoD: Azerbaijani-Turkish military cooperation develops
Версия на азербайджанском языке ФотоMN: Azərbaycan-Türkiyə hərbi əməkdaşlığı inkişaf etdirilir

Экслюзивные новости

Министр экологии Узбекистана: Решения COP29 станут ключевыми для экологических стратегий в мире
Министр экологии Узбекистана: Решения COP29 станут ключевыми для экологических стратегий в мире
3 декабря 2024 г. 11:01
Николай Павлов: Вступление Болгарии в Шенген открывает новые экономические перспективы для Азербайджана
Николай Павлов: Вступление Болгарии в Шенген открывает новые экономические перспективы для Азербайджана
28 ноября 2024 г. 17:19
Чемпионат мира по армрестлингу пройдет в Азербайджане в 2025 году
Чемпионат мира по армрестлингу пройдет в Азербайджане в 2025 году
28 ноября 2024 г. 13:28
Кыргызстан хочет создать СП с Азербайджаном в сферах сельского хозяйства, логистики и энергетики
Кыргызстан хочет создать СП с Азербайджаном в сферах сельского хозяйства, логистики и энергетики
22 ноября 2024 г. 17:44
Халед бин Абдулла Алабдулкадер: Участники СОР29 серьезно настроены на решение климатических проблем
Халед бин Абдулла Алабдулкадер: Участники СОР29 серьезно настроены на решение климатических проблем
21 ноября 2024 г. 15:55
Майя Марчич: Средний коридор приобретает все большее значение
Майя Марчич: Средний коридор приобретает все большее значение
20 ноября 2024 г. 17:41
Словения предлагает удвоить глобальное климатическое финансирование - Эксклюзив
Словения предлагает удвоить глобальное климатическое финансирование - Эксклюзив
20 ноября 2024 г. 17:26
Министр Уганды: Развивающимся странам требуется больше климатического финансирования
Министр Уганды: Развивающимся странам требуется больше климатического финансирования
20 ноября 2024 г. 17:19
Рысалиев: Изменение климата негативно влияет на природные богатства Кыргызстана и, как следствие, на туризм
Рысалиев: Изменение климата негативно влияет на природные богатства Кыргызстана и, как следствие, на туризм
20 ноября 2024 г. 17:14
Генсек ITF: Средний коридор - выгодная альтернатива стандартным маршрутам из Европы в Азию
Генсек ITF: Средний коридор - выгодная альтернатива стандартным маршрутам из Европы в Азию
20 ноября 2024 г. 16:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi