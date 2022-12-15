Минобороны: Ведутся работы по очистке от мин территории в Кяльбаджаре, где подорвались 8 человек

На территории села Чираг Кяльбаджарского района, где 8 человек подорвались на мине, ведутся работы по очистке от мин.

На территории села Чираг Кяльбаджарского района, где 8 человек подорвались на мине, ведутся работы по очистке от мин.

Как сообщает командированный в Кяльбаджар сотрудник Report, об этом журналистам сказал сотрудник Минобороны, майор Руслан Сафаров.

Он отметил, что после того, как в Кяльбаджаре на мине подорвался трактор, принадлежащий гражданской компании, на территорию выехала эвакуационная группа Министерства обороны. Пострадавшим была оказана первая помощь. При попытке вывезти раненых с места происшествия взорвалась другая мина. В результате погиб военнослужащий. В ходе расследования было установлено, что это противотанковые мины. В настоящее время территория полностью закрыта, доступ сюда запрещен. Помимо фортификационной группы Министерства обороны, сотрудники ANAMA проводят в этом районе работы по очистке от мин".