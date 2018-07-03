Минобороны: В военных частях и подразделениях нет проблем с энергоснабжением

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ В военных частях Азербайджанской армии и подразделениях на передовой нет проблем с энергоснабжением.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

Было сообщено, что с целью полного обеспечения деятельности военной инфраструктуры, все военные части министерства обороны, военные медучреждения, подразделения материально-технического обеспечения, связи, разведки, в том числе военные образовательные учреждения спецназначения и другие объекты снабжены источниками энергоресурсов, работающих в особом режиме.

При возникновении тех или иных проблем с подачей электроэнергии эти энергоисточники автоматически запускаются. Вчера ночью с момента временной приостановки подачи электроэнергии эти источники энергии автоматически запустились и в настоящее время во всех военных частях армии, особенно в подразделениях, находящихся на передовой, нет проблем с энергоснабжением. В военных частях служебно-боевая деятельность продолжается без перерывов.

Было отмечено, что в случае необходимости министерство обороны готово помочь в электроснабжении для обеспечения деятельности важных гражданских инфраструктурных объектов (больницы, детсады, родильные дома и т.д.).