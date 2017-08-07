Минобороны: В рамках "Международных армейских игр - 2017" военнослужащие Азербайджана намного превосходят представителей Армении

Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ В рамках "Международных армейских игр - 2017" военнослужащие Азербайджана во всех направлениях значительно превосходят представителей Армении.

Об этом в ответ на запрос Report заявили в министерстве обороны Азербайджана.

Было отмечено, что успешное выступление азербайджанских военнослужащих на проходящих в рамках "Международных армейских игр - 2017" соревнованиях является результатом внимания и заботы, оказываемых Вооруженным силам Азербайджана на уровне руководства страны.

"Нас радует тот факт, что наши военнослужащие, испытавшие свои силы в различных соревнованиях, добились высоких результатов среди представителей 28 стран.

Один из самых отрадных моментов заключается в том, что по результатам предварительного этапа игр азербайджанские военнослужащие во всех направлениях значительно превзошли армянскую команду.

Особо отметим, что наши танкисты, снайперы и артиллерийский состав показали результаты, в разы превзошедшие показатели армянских военнослужащих. Это является показателем боевой готовности наших военнослужащих, их профессионализма, знаний и навыков", - отметили в министерстве обороны Азербайджана.