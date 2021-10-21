Минобороны: В настоящее время 6 военнослужащих считаются пропавшими без вести

Министерство обороны Азербайджана обнародовало новый список военнослужащих, погибших в Отечественной войне.

Министерство обороны Азербайджана обнародовало новый список военнослужащих, погибших в Отечественной войне.

Как сообщили Report в министерстве, обнародованы фотографии, имена, фамилии, воинские звания и даты рождения 2 908 ставших шехидами в Отечественной войне и похороненных до 21 октября военнослужащих Вооруженных сил Азербайджанской Республики, а также 6 военнослужащих, считающихся пропавшими без вести.

"Продолжается работа по поиску и идентификации военнослужащих, считающихся пропавшими без вести",- говорится в сообщении.