О нас
Report Georgia
Аудио новости

Минобороны: В настоящее время 6 военнослужащих считаются пропавшими без вести

Минобороны: В настоящее время 6 военнослужащих считаются пропавшими без вести Министерство обороны Азербайджана обнародовало новый список военнослужащих, погибших в Отечественной войне.
Армия
21 октября 2021 г. 17:32
Минобороны: В настоящее время 6 военнослужащих считаются пропавшими без вести

Министерство обороны Азербайджана обнародовало новый список военнослужащих, погибших в Отечественной войне.

Как сообщили Report в министерстве, обнародованы фотографии, имена, фамилии, воинские звания и даты рождения 2 908 ставших шехидами в Отечественной войне и похороненных до 21 октября военнослужащих Вооруженных сил Азербайджанской Республики, а также 6 военнослужащих, считающихся пропавшими без вести.

"Продолжается работа по поиску и идентификации военнослужащих, считающихся пропавшими без вести",- говорится в сообщении.

Список военнослужащих, погибших в Отечественной войне

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Vətən müharibəsi şəhidlərinin yeni siyahısı açıqlanıb

Экслюзивные новости

Шахин Алиев: В ближайшие 5 лет Азербайджан станет страной-экспортером кибербезопасности
Шахин Алиев: В ближайшие 5 лет Азербайджан станет страной-экспортером кибербезопасности
21 октября 2021 г. 16:16
Fitch: Новые трубопроводы могут увеличить объемы экспорта азербайджанского газа
Fitch: Новые трубопроводы могут увеличить объемы экспорта азербайджанского газа
21 октября 2021 г. 14:02
Ветеран Отечественной войны: Мой истинный дом на склонах гор - в Лачыне
Ветеран Отечественной войны: Мой истинный дом на склонах гор - в Лачыне
20 октября 2021 г. 16:30
Минкультуры готовит новые правила по присвоению почетных званий
Минкультуры готовит новые правила по присвоению почетных званий
20 октября 2021 г. 14:32
Председатель ЦБА: Инфляцию в Азербайджане второй год подряд определяют внешние факторы
Председатель ЦБА: Инфляцию в Азербайджане второй год подряд определяют внешние факторы
20 октября 2021 г. 12:31
AzerGold начал предварительную разведку на месторождении в Кяльбаджаре
AzerGold начал предварительную разведку на месторождении в Кяльбаджаре
20 октября 2021 г. 11:04
Азербайджан будет активно наращивать добычу газа в ближайшие годы
Азербайджан будет активно наращивать добычу газа в ближайшие годы
19 октября 2021 г. 16:58
Министр уволил директора кукольного театра за растрату
Министр уволил директора кукольного театра за растрату
19 октября 2021 г. 15:09
Fitch Ratings: Цены на нефть позитивно сказываются на экономике Азербайджана
Fitch Ratings: Цены на нефть позитивно сказываются на экономике Азербайджана
19 октября 2021 г. 11:39
Минобразования сообщит о возможном возврате к дистанционному обучению заранее
Минобразования сообщит о возможном возврате к дистанционному обучению заранее
19 октября 2021 г. 11:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi