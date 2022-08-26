Минобороны: В Лачыне, Забухе и Сусе ведутся инженерные работы

В городе Лачыне, селах Забух и Сус ведутся инженерные работы.

В городе Лачыне, селах Забух и Сус ведутся инженерные работы.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджана.

"В настоящее время на указанных территориях продолжаются мероприятия по развертыванию подразделений Азербайджанской армии в новых пунктах дислокации, а также проведению необходимых инженерных работ", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Сегодня президент Ильхам Алиев на своей странице в Twitter поделился публикацией о возвращении 26 августа азербайджанцев в город Лачын, размещении Азербайджанской армии в городе Лачыне, взятии под контроль сел Забух и Сус. Он поздравил с этим событием всех жителей Лачына и азербайджанский народ.

В городе Лачын был поднят Государственный флаг Азербайджана.