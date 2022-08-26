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Минобороны: В Лачыне, Забухе и Сусе ведутся инженерные работы

Минобороны: В Лачыне, Забухе и Сусе ведутся инженерные работы В городе Лачыне, селах Забух и Сус ведутся инженерные работы.
Армия
26 августа 2022 г. 14:13
Минобороны: В Лачыне, Забухе и Сусе ведутся инженерные работы

В городе Лачыне, селах Забух и Сус ведутся инженерные работы.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджана.

"В настоящее время на указанных территориях продолжаются мероприятия по развертыванию подразделений Азербайджанской армии в новых пунктах дислокации, а также проведению необходимых инженерных работ", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Сегодня президент Ильхам Алиев на своей странице в Twitter поделился публикацией о возвращении 26 августа азербайджанцев в город Лачын, размещении Азербайджанской армии в городе Лачыне, взятии под контроль сел Забух и Сус. Он поздравил с этим событием всех жителей Лачына и азербайджанский народ.

В городе Лачын был поднят Государственный флаг Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке MN: "Laçın şəhəri, Zabux və Susda mühəndis işləri görülür"

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