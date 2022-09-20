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МО: В Лачыне обезврежены еще 100 мин, установленные во время армянской провокации

МО: В Лачыне обезврежены еще 100 мин, установленные во время армянской провокации Инженерно-саперные подразделения армии Азербайджана продолжают процесс расчистки территорий и путей снабжения, заминированных диверсионными группами во время широкомасштабной провокации вооруженных сил Армении.
Армия
20 сентября 2022 г. 09:57
МО: В Лачыне обезврежены еще 100 мин, установленные во время армянской провокации

Инженерно-саперные подразделения армии Азербайджана продолжают процесс расчистки территорий и путей снабжения, заминированных диверсионными группами во время широкомасштабной провокации вооруженных сил Армении.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

19 сентября в результате работ по разминированию, проводимых на территории Лачынского района, в ущелье в северо-восточной части горы Бёйюк Ишиглы были обнаружены еще 100 противопехотных мин типа Э-001 М, произведенных в Армении в 2021 году.

Мины, обнаруженные инженерно-саперными подразделениями азербайджанской армии, были вынесены с территории с учетом соблюдения мер безопасности.

Работы по инженерному обеспечению продолжаются.

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Версия на английском языке ФотоMoD: Next mines buried in Lachin during Armenian provocation neutralized
Версия на азербайджанском языке ФотоMN: "Laçında erməni təxribatı zamanı basdırılan daha 100 mina zərərsizləşdirilib"

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