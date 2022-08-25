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Минобороны: В Кяльбаджаре и Лачыне проложено более 62 км новых путей снабжения

Минобороны: В Кяльбаджаре и Лачыне проложено более 62 км новых путей снабжения Продолжается выполнение задач по инженерному обеспечению на ряде стратегически важных господствующих высот, взятых под контроль в результате уточнений, проведенных подразделениями Азербайджанской армии в Кяльбаджарском и Лачынском районах.
Армия
25 августа 2022 г. 15:09
Минобороны: В Кяльбаджаре и Лачыне проложено более 62 км новых путей снабжения

Продолжается выполнение задач по инженерному обеспечению на ряде стратегически важных господствующих высот, взятых под контроль в результате уточнений, проведенных подразделениями Азербайджанской армии в Кяльбаджарском и Лачынском районах.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В результате взаимодействия инженерных войск с другими государственными структурами проложено более 62 км новых путей снабжения в целях обеспечения деятельности подразделений, дислоцированных в труднопроходимых скалистых местностях со сложным рельефом.

Надлежащие меры по инженерному обеспечению выполняются с высоким профессионализмом на освобожденных территориях и господствующих высотах.

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Версия на английском языке ФотоMoD: 62 km of new supply roads laid in Kalbajar and Lachin
Версия на азербайджанском языке ФотоMN: "Kəlbəcər və Laçında 62 km-dən çox yeni təminat yolları çəkilib"

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